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В Британии подтвердили отправку бронетехники в Украину

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Лондон, Пятница 08 апреля 2022 17:44
В Британии подтвердили отправку бронетехники в Украину Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Британия направит в Украину бронетехнику. В частности, Киеву отправят бронированные машины Mastiff.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы отправим бронированные машины, защитные бронированные машины - такие, как Mastiff - чтобы убедиться, что у Украины есть поддержка. Очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, и если они попросят у нас оборудование, если у нас оно есть или мы можем помочь другим людям предоставить его, мы сделаем это", - заявил министр.

Ранее издание The Times сообщило, что Британия рассматривает возможность отправки в Украину колесных разведывательных и транспортных бронеавтомобилей Mastiff и Jackal.

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