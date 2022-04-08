У Британії підтвердили відправку бронетехніки в Україну

"Ми відправимо броньовані машини, захисні броньовані машини - такі, як Mastiff - щоб переконатися, що в України є підтримка. Дуже важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб допомогти Україні, і якщо вони попросять у нас обладнання, якщо у нас воно є або ми можемо допомогти іншим людям надати його, ми зробимо це", - заявив міністр.