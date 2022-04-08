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У Британії підтвердили відправку бронетехніки в Україну

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Лондон, П'ятниця 08 квітня 2022 17:44
У Британії підтвердили відправку бронетехніки в Україну Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес повідомив, що Британія направить в Україну бронетехніку. Зокрема, Києву відправлять броньовані машини Mastiff.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми відправимо броньовані машини, захисні броньовані машини - такі, як Mastiff - щоб переконатися, що в України є підтримка. Дуже важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб допомогти Україні, і якщо вони попросять у нас обладнання, якщо у нас воно є або ми можемо допомогти іншим людям надати його, ми зробимо це", - заявив міністр.

Раніше видання The Times повідомило, що Британія розглядає можливість відправки в Україну колісних розвідувальних і транспортних бронеавтомобілів Mastiff і Jackal.

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