У Британії підтвердили відправку бронетехніки в Україну
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес повідомив, що Британія направить в Україну бронетехніку. Зокрема, Києву відправлять броньовані машини Mastiff.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми відправимо броньовані машини, захисні броньовані машини - такі, як Mastiff - щоб переконатися, що в України є підтримка. Дуже важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб допомогти Україні, і якщо вони попросять у нас обладнання, якщо у нас воно є або ми можемо допомогти іншим людям надати його, ми зробимо це", - заявив міністр.
Раніше видання The Times повідомило, що Британія розглядає можливість відправки в Україну колісних розвідувальних і транспортних бронеавтомобілів Mastiff і Jackal.
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