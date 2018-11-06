Британии передали список российских чиновников, причастных к пыткам украинцев

Фото: посольство Украины в Британии (google.com/maps)

Украина просиль Британию включить более 100 чиновников РФ к "Акту Магнитского"

Украинские правозащитники передали Британии список должностных лиц, которые предположительно причастны к пыткам заключенных в Российской Федерации украинцев. Об этом сообщил первый секретарь посольства Украины в Британии Денис Сеник, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По словам Сеника, данные передали представителям департамента по правам человека Британии правозащитники и родственники украинский заключенных в России. Они просят Британию включить этих лиц к "Акту Магнитского".

"Они передали список который насчитывает больше 100 российских чиновников, причастных к пыткам заключенных украинцев, чтобы их включили в этот список ("список Магнитского", - ред.) и ввести соответственные ограничительные меры в отношении них", - сказал Сеник.

Он сказал, что введение "Акта Магнитского" станет возможным после выхода Британии из Евросоюза.

Также представители Украины на встрече с представителями Британии обсудили возможность проведения дебатов в британском парламенте о нарушении прав человека в России.

Напомним, в мае 2018 года палата общин британского парламента одобрила поправку, аналогичную "Акту Магнитского", которая позволит Великобритании ограничить выдачу виз и въезд гражданам, которые причастны к коррупции или грубым нарушениям прав человека.

Отметим, что Акт Магнитского - закон США и ряда других стран, содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследований и нарушений прав человека. В частности речь идет о чиновниках, связанных с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Должностным лицам, причастным к делу Магнитского и подобных нарушений, запрещен въезд в США, также в отношении них введены санкции экономического характера - аресты имущества, коррупционных счетов и т. д.