Британії передали список російських посадовців, причетних до катувань українців

Фото: посольство України у Британії (google.com/maps)

Україна просиль Британію включити понад 100 чиновників РФ до "Акту Магнітського"

Українські правозахисники передали Британії список посадовців, які ймовірно причетні до катувань ув'язнених в Російській Федерації (РФ) українців. Про це повідомив перший секретар посольства України у Британії Денис Сєнік, передає РБК-Україна із посиланням на "Громадське радіо".

За словами Сєніка, дані передали представникам департаменту з прав людини Британії правозахисники та родичі український ув’язнених у Росії. Вони просять Британію включити цих посадовців до "Акту Магнітського".

"Вони передали список який нараховує більше 100 російських посадовців, причетних до тортур ув’язнених українців, аби їх включили до цього списку ("списку Магнітського", - ред.) та ввести відповідні обмежувальні заходи щодо них", - сказав Сєнік.

Він доав, що впровадження "Акту Магнітського" стане можливим після виходу Британії з Євросоюзу.

Також представники України на зустрічі із представниками Британії обговорили можливість проведення дебатів у британскому парламенті щодо порушення прав людини в Росії.

Нагадаємо, у травні 2018 року палата громад британського парламенту схвалила поправку, аналогічну "акту Магнітського", що дозволить Великій Британії забороняти видачу віз і в'їзд громадянам, які причетні до корупції або грубих порушень прав людини.

Зазначимо, що Акт Магнітського - закон США та низки інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. Зокрема йдеться про чиновників, пов'язаних зі справою компанії Hermitage Capital Management та смертю російського адвоката Сергія Магнітського. Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в'їзд до США, також щодо них запроваджено санкції економічного характеру - арешти майна, корупційних рахунків тощо.