В Британии отказались расследовать проведение вечеринки с участием премьера

Полиция Лондона не будет расследовать проведение вечеринки с участием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во время локдауна. Ранее глава правительства принес извинения за свое поведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

В лондонской полиции заявили изданию, что осведомлены о предполагаемом нарушении карантинных правил на Даунинг-стрит и в Департаменте образования. Правоохранители добавили, что в их обязанности не входит расследование таких дел, когда о них сообщается спустя продолжительное время.

В полиции также отметили, что Кабинет министров проводит внутреннее расследование проведения этих вечеринок, чтобы выяснить, являлись ли эти нарушения уголовным преступлением, прежде чем передать правоохранителям.