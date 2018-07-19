В Британии опровергли установление личностей отравителей Скрипалей

Новости Общество 19.07.2018 - 16:40
Фото: Бен Уоллес (parliament.uk)
Фото: Бен Уоллес (parliament.uk)

Министр по вопросам безопасности правительства Британии Бен Уоллес опроверг установление личностей отравителей Скрипалей

Министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес прокомментировал сообщение о том, что полиции удалось установить личности участников нападения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом он написал в Twitter.

"Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику "плохой источник и дикая спекуляция", - ответил министр.

В Британии опровергли установление личностей отравителей Скрипалей
Напомним, ранее  ITV со ссылкой на информированный источник сообщало, что полиция Великобритании идентифицировала вероятных исполнителей покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как известно, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность.

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Темы: Дело Скрипаля    Теги:  Великобритания,  отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС