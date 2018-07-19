У Британії спростували встановлення особистостей отруйників Скрипалів

Міністр з питань безпеки уряду Британії Бен Уоллес спростував встановлення особистостей отруйників Скрипалів

Міністр з питань безпеки уряду Великобританії Бен Уоллес прокоментував повідомлення про те, що поліції вдалося встановити особи учасників нападу на Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Про це він написав у Twitter.

"Я думаю, що цей матеріал можна перемістити в рубрику "погане джерело і дика спекуляція", - відповів міністр.



Нагадаємо, раніше ITV з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що поліція Великобританії ідентифікувала ймовірних виконавців замаху на екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Як відомо, в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів, разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність.