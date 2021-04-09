В Британии объявили национальный траур по принцу Филиппу

В Великобритании объявлен национальный траур в связи с кончиной мужа Елизаветы II принца Филлипа. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.
Об этом сообщает сайт Metro.
В Британии приспущены флаги. В течение восьми дней в королевстве не будут принимать новых законов, так как на этот период королева отходит от государственных дел.
Отмечается, что после похорон королева продолжит скорбеть наедине, но вернется к своим государственным обязанностям. Члены королевской семьи будут соблюдать траур на протяжении 30 дней.
Во время национального траура члены парламента будут носить на рукавах траурные ленточки, мужчины будут в черных галстуках.
Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет.
Отметим, что в середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.