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В Британии объявили национальный траур по принцу Филиппу

Автор: РБК-Украина

В Великобритании объявлен национальный траур в связи с кончиной мужа Елизаветы II принца Филлипа. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Об этом сообщает сайт Metro.

В Британии приспущены флаги. В течение восьми дней в королевстве не будут принимать новых законов, так как на этот период королева отходит от государственных дел.

Отмечается, что после похорон королева продолжит скорбеть наедине, но вернется к своим государственным обязанностям. Члены королевской семьи будут соблюдать траур на протяжении 30 дней.

Во время национального траура члены парламента будут носить на рукавах траурные ленточки, мужчины будут в черных галстуках.

Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет.

Отметим, что в середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.

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Новости Украины Великобританиятраурпринц Филипп
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