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В Британии обновили карту боевых действий в Украине: что изменилось

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Украина, Пятница 24 июня 2022 16:12
В Британии обновили карту боевых действий в Украине: что изменилось Фото: позиции военных на передовой (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Российские войска идут в наступление на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Министерства обороны Британии, опубликованную в Twitter.

В Британии обновили карту боевых действий в Украине: что изменилосьСогласно данным Минобороны Британии, российские войска продолжают наступление на четырех направлениях. Также бои ужесточились в Харьковской области.

В то же время украинские войска наносят контрудары на восточном и южном направлениях. Кроме того, Вооруженным силам Украины удалось оттеснить оккупантов в Запоржской области.

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, потому что командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.

При этом в пятницу утром стало известно, что украинским военным придется отойти от Северодонецка на более выгодные позиции.

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