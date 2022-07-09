В Британии обнаружили недвижимость РФ, ее могут передать Украине, - The Times

По информации издания, в число объектов недвижимости, которые принадлежат россиянам, входит замок XIX века на границе между Кентом и Восточным Сассексом, который используют для отдыха российские дипломаты и сотрудники ФСБ. Также в список входит второй по величине дом в Лондоне после Букингемского дворца, владельцем которого является подсанкционный российский миллиардер Андрей Гурьев.

The Times отмечает, что Украина рассматривает возможность судебного разбирательства, чтобы ей передали 18 объектов недвижимости, общая стоимость которых может достигать 100 миллионов фунтов стерлингов.

При этом издание добавляет, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко уже нанимает адвоката, чтобы привлечь Россию к суду. Он надеется, что британский суд конфискует недвижимость или заставит Россию продать ее и разделить часть прибыли.