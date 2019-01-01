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У Британії невідомий напав з ножем на перехожих в метро, є поранені

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 05:23
У Британії невідомий напав з ножем на перехожих в метро, є поранені
Фото: напад у Манчестері (Clack_Sam/twitter)

В результаті нападу троє британців поранені, серед них поліцейський

В Манчестері (Велика Британія) невідомий напав з ножем на перехожих на станції метрополітену "Манчестер Вікторія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленням британської поліції по боротьбі з тероризмом, яка розслідує напад, інцидент стався ввечері напередодні Нового року. Серед поранених також є співробітник поліції.

Незабаром після нападу поліцейські затримали чоловіка і зараз він перебуває під вартою. Затриманого доставили на допит за підозрою у замаху на вбивство.

Що ж стосується поранених, вони знаходяться у "серйозному, але не небезпечному для життя стані".

Нагадаємо, нещодавно в Китаї у місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус. В результаті чого загинули не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення. Правоохоронці заявили, що нападник був затриманий, а потерпілим надана перша медична допомога.

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