UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Британии назвали возможные сроки открытия международного авиасообщения

Автор: РБК-Украина

Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. При этом сами карантинные ограничения начнут ослаблять в Британии уже в марте.

Об этом говорится в правительственной программе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.

Из документа следует, что рабочая группа к 12 апреля подготовит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы "как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и штаммами" коронавируса.

"После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - говорится в документе.

Жителям Великобритании запрещены поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Также в страну нельзя въезжать иностранным туристам, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочных виз.

Отметим, что лица, прибывающие в Британию, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Напомним, сегодня премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.

Ранее сообщалось, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританияавиасообщениеКарантинКоронавирус
Читайте также
Глава Киевской ОГА заболел COVID-19
Джонсон представил план выхода Британии из локдауна. Меры ослабят с 8 марта
Прогноз погоды