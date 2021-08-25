ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы

Новина українською →
Лондон, Среда 25 августа 2021 10:26
В Британии назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы Фото: в Британии назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Британские ученые заявили, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Новые исследования показывают, что иммунитет, обеспечиваемый двумя дозами вакцин Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев", - говорится в сообщении.

Указано, что вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5-6 месяцев защита снижается до 74%.

Также вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4-5 месяцев она снижается до 67%.

Указано, что исследование проводилось по образцам 1,2 млн результатов тестов от COVID-19.

Ученые предполагают, что в худшем сценарии зимой защита от коронавируса среди вакцинированных пожилых людей может стать ниже 50%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Вакцина от коронавируса
NEWS
В Украине 727 новых случаев коронавируса
В Украине 727 новых случаев коронавируса
DAILY
Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту