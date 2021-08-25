У Британії назвали вакцини, які втрачають ефективність після введення другої дози
Британські вчені заявили, що ефективність вакцин починає знижуватися після щеплення другою дозою. Мова йде про препарати Pfizer та AstraZeneca.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Нові дослідження показують, що імунітет, який забезпечується двома дозами вакцин Pfizer та AstraZeneca, починає слабшати протягом шести місяців", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що вакцина Pfizer ефективна на 88% через місяць після введення другої дози, але вже через 5-6 місяців захист знижується до 74%.
Натомість вакцина AstraZeneca забезпечує 77% захист від інфекції через місяць після другої дози, проте через 4-5 місяців захист знижується до 67%.
Вказано, що дослідження проводилося за зразками 1,2 млн результатів тестів від COVID-19.
Вчені припускають, що в найгіршому сценарії взимку захист від коронавірусу серед вакцинованих людей похилого віку може стати нижче 50%.