У Британії назвали вартість розслідування справи Скрипалів

Поліція витратила майже 13 млн доларів на розслідування справи Скрипалів

Британська поліція витратила майже 13 млн доларів (понад 10 млн фунтів стерлінгів) на розслідування отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері, а також на розслідування інциденту у Еймсбері. Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що майже 9 млн доларів витратили на залучення фахівців з інших служб, ще 1,7 млн доларів пішло на понаднормову роботу поліції графства Вілтшир. Інші витрати пов'язані з утилізацією та заміною поліцейських авто, які могли зазнати зараження небезпечною речовиною.

У той же час, The Guardian уточнює, що до цієї суми не входять витрати Скотленд-Ярду. Також повідомляється, що поліція Вілтшир розраховує, що британський уряд покриє всі витрати.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло, що російська розвідка причетна до отруєння Скрипалів у Солсбері. Також повідомлялося, що британські правоохоронці близькі до того, щоб конкретних виконавців.

Напередодні також стало відомо, що Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії через справу Скрипалів.