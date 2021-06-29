В Британии назвали "ошибкой" потерю документов об эсминце Defender

Министерство обороны Великобритании заявило, что потеря секретных документов по миссии эсминца Defender является ошибочной. Данный инцидент пообещали расследовать самым тщательным образом.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, передает BBC.
"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент. Его будут расследовать самым тщательным образом ",- пообещал Куин.
Он также признал, что части документов является гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками"("Secret UK Eyes Only").
Куин добавил, что пакет документов уже вернули правительства, и там теперь проверяют, это все утерянные бумаги. Он уточнил, что в ходе расследования будут изучать обстоятельства, при которых содержимое документов опубликовали, и то, каким образом власть отреагировала на инцидент.
Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными данными.
Напомним, 27 июня в одном из СМИ появилась информация о том, что в руках его журналистов оказались секретные документы Министерства обороны Великобритании.
Бумаги якобы были обнаружены рядом с автобусной остановкой.