У Британії назвали "помилкою" втрату документів про есмінець Defender

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною. Мені дуже шкода, що стався такий інцидент. Його будуть розслідувати найретельнішим чином", - пообіцяв Куїн.

Він також визнав, що частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куїн додав, що пакет документів вже повернули уряду, і там тепер перевіряють, чи це всі загублені папери. Він уточнив, що під час розслідування будуть вивчати обставини, за яких уміст документів опублікували, і те, яким чином влада відреагувала на інцидент.

Крім того, переглянуть і загальний порядок поводження з секретними даними.