В Британии началось расследование против экс-премьера Кэмерона, - СМИ
В Британии расследуют возможное нарушение экс-премьером Дэвидом Кэмероном законодательства во время председательства в правительстве. Этим делом занялся британский надзорный орган по лоббистской деятельности.
Об этом сообщает газета The Telegraph.
По данным газеты, речь идет о лоббировании Кэмероном бывших коллег на Вайтхолле (улица, на которой расположены главные правительственные учреждения Великобритании) с целью получения компанией финансовых услуг Greensill Capital госкредитования, предназначенного для крупных фирм в условиях пандемии.
Эти шаги были сделаны всего за несколько месяцев до банкротства данной фирмы в марте этого года, пишет The Telegraph.
Бывший глава правительства, как сообщает издание, связывался с главой Минфина Ришем Сунако, а также с Банком Англии. Подобные попытки были безуспешными, но вызывали вопросы относительно справедливого доступа к государственному финансированию.
Управление реестра лоббистов-консультантов (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) проинформировало в среду о том, что "расследует, принимал ли участие Дэвид Кэмерон в лоббистской деятельности", будучи зарегистрированным в таком качестве.
Напомним, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене в деле о "Харьковских соглашениях".