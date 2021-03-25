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В Британии началось расследование против экс-премьера Кэмерона, - СМИ

Новина українською → Лондон, Четверг 25 марта 2021 10:48
В Британии началось расследование против экс-премьера Кэмерона, - СМИ Фото: Дэвид Кэмерон (publishing_service.gov.uk)
Автор: Анастасия Рокитна

В Британии расследуют возможное нарушение экс-премьером Дэвидом Кэмероном законодательства во время председательства в правительстве. Этим делом занялся британский надзорный орган по лоббистской деятельности.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным газеты, речь идет о лоббировании Кэмероном бывших коллег на Вайтхолле (улица, на которой расположены главные правительственные учреждения Великобритании) с целью получения компанией финансовых услуг Greensill Capital госкредитования, предназначенного для крупных фирм в условиях пандемии.

Эти шаги были сделаны всего за несколько месяцев до банкротства данной фирмы в марте этого года, пишет The Telegraph.

Бывший глава правительства, как сообщает издание, связывался с главой Минфина Ришем Сунако, а также с Банком Англии. Подобные попытки были безуспешными, но вызывали вопросы относительно справедливого доступа к государственному финансированию.

Управление реестра лоббистов-консультантов (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) проинформировало в среду о том, что "расследует, принимал ли участие Дэвид Кэмерон в лоббистской деятельности", будучи зарегистрированным в таком качестве.

Напомним, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене в деле о "Харьковских соглашениях".

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