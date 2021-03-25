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У Британії розпочалося розслідування проти екс-прем'єра Кемерона, - ЗМІ

Новость на русском → Лондон, Четвер 25 березня 2021 10:48
У Британії розпочалося розслідування проти екс-прем'єра Кемерона, - ЗМІ Фото: Девід Кемерон (publishing_service.gov.uk)
Автор: Анастасія Рокитна

У Британії розслідують можливе порушення екс-прем’єром Девідом Кемероном законодаства під час головування в уряді. Цією справою зайнявся британський наглядовий орган щодо лобістської діяльності.

Про це повідомляє газета The Telegraph.

За даними газети, йдеться про лобіювання Кемероном колишніх колег на Вайтхоллі (вулиця, на якій розташовані головні урядові установи Британії) з метою отримання компанією фінансових послуг Greensill Capital держкредитування, призначеного для великих фірм в умовах пандемії.

Ці кроки були зроблені всього за кілька місяців до банкрутства даної фірми в березні цього року, пише The Telegraph.

Колишній глава уряду, як повідомляє видання, зв’язувався з головою Мінфіну Рішем Сунако, а також з Банком Англії. Подібні спроби були безуспішними, але викликали питання щодо справедливого доступу до державного фінансування.

Управління реєстру лобістів-консультантів (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) поінформувало в середу про те, що "розслідує, чи брав участь Девід Кемерон в лобістській діяльності", будучи незареєстрованим в такій якості.

Нагадаємо, колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди".

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