У Британії розпочалося розслідування проти екс-прем'єра Кемерона, - ЗМІ

За даними газети, йдеться про лобіювання Кемероном колишніх колег на Вайтхоллі (вулиця, на якій розташовані головні урядові установи Британії) з метою отримання компанією фінансових послуг Greensill Capital держкредитування, призначеного для великих фірм в умовах пандемії.

Ці кроки були зроблені всього за кілька місяців до банкрутства даної фірми в березні цього року, пише The Telegraph.

Колишній глава уряду, як повідомляє видання, зв’язувався з головою Мінфіну Рішем Сунако, а також з Банком Англії. Подібні спроби були безуспішними, але викликали питання щодо справедливого доступу до державного фінансування.

Управління реєстру лобістів-консультантів (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) поінформувало в середу про те, що "розслідує, чи брав участь Девід Кемерон в лобістській діяльності", будучи незареєстрованим в такій якості.