ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии могут продлить COVID-ограничения еще на полгода

Новина українською →
Великобритания, Понедельник 06 сентября 2021 18:04
В Британии могут продлить COVID-ограничения еще на полгода Фото: в Британии могут продлить COVID-ограничение еще на пол года (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Великобритании могут продлить COVID-ограничения еще на шесть месяцев. Количество случаев заражения может резко возрасти из-за начала учебного года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Закон о коронавирусе планируют продлить позднее этой осенью, несмотря на то, что некоторые из временных ограничений уже утратили свою силу.

По словам Бориса Джонсона, игнорирование продления закона было бы безответственным поступком со стороны правительства Великобритании.

"Эти положения, в случае их удаления, лишат правительство возможности защищать нанимателей, например, от выселения, или выплачивать пособие в случае болезни тем, кто находится в самоизоляции с первого дня", - отметил премьер-министр.

Джонсон добавил, что продление действия Закона о коронавирусе будет гарантировать безопасность для населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Карантин Коронавирус
NEWS
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике