В Британії можуть продовжити COVID-обмеження ще на півроку

У Великобританії можуть продовжити COVID-обмеження ще на шість місяців. Кількість випадків зараження може різко зрости через початок навчального року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Закон про коронавірус планують продовжити пізніше цієї осені, попри те, що деякі з тимчасових обмежень вже втратили свою чинність.

За словами Бориса Джонсона, ігнорування продовження закону було б безвідповідальним вчинком з боку уряду Великобританії.

"Ці положення, в разі їх видалення, позбавлять уряд можливості захищати наймачів, наприклад, від виселення, або виплачувати допомогу у випадку хвороби тим, хто знаходиться в самоізоляції з першого дня", - відзначив прем'єр-міністр.

Джонсон додав, що продовження дії Закону про коронавірус гарантуватиме безпеку для населення.