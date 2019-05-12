В Британии легкомоторный самолет упал на автодорогу

В Уэльсе недалеко от валлийского города Абергавенни в графстве Монмутшир легкомоторный самолет упал на автодорогу А-40, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что самолет совершил падение на проезжую часть, но ему удалось избежать столкновения с автомобиля. Также три человека, которые находились на борту самолета, получили ранения различной тяжести, однако их жизням ничего не угрожает.

Спасатели заявили, что по их версии самолет пытался совершить аварийную посадку, но задел высоковольтные провода и рухнул на дорогу.

Сотрудникам полиции пришлось перекрыть движение в месте происшествия, а водителей просят объезжать данный участок дороги. Также из-за обрыва проводов нарушен график движения поездов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Болгарии разбился легкомоторный самолет. В Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета, в результате катастрофы погибли 2 человека.