У Британії легалізують лікарські засоби з коноплі

Офіційні радники уряду щодо речовин і головний лікар Англії, Саллі Девіс, окремо прийшли до висновку про наявність доказів терапевтичної користі коноплі

Лікарі-фахівці у Великій Британії з осені зможуть законно призначати лікарські засоби, одержані з коноплі. Про це повідомив британський міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, пише BBC.

Як зазначає Саджид, препарати з медичної коноплі, які відповідають стандартам безпеки і якості, повинні бути легальними для пацієнтів з "виключною клінічної потребою". Офіційні радники уряду щодо речовин і головний лікар Англії, Саллі Девіс, окремо прийшли до висновку про наявність доказів терапевтичної користі коноплі.

Обговорення у Британії піднялися після того, як уряду довелося у винятковому порядку дозволити використання коноплі для лікування 12-річного хлопчика Біллі Колдуела, який страждає тяжкою формою епілепсії. Біллі полетів до Канади зі своєю матір'ю Шарлоттою, щоб придбати медичну олію коноплі, але коли вони прилетіли назад до Лондона, митники конфіскували ліки. Через кілька днів Біллі госпіталізували у результаті кількох приступів.

"Недавні випадки, пов'язані з хворими дітьми, дали мені зрозуміти, що наша позиція щодо лікарських засобів, пов'язаних з канабісом, не є задовільною. Саме тому ми почали розгляд і створили експертну групу для консультування за заявками на ліцензії у виняткових обставинах. Це допоможе пацієнтам з винятковою клінічної потребою, але жодним чином не є першим кроком до легалізації канабісу для рекреаційного використання", - заявив міністр.

Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення, а також Агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення тепер розроблять чітке визначення того, що являє собою лікарський продукт, отриманий з коноплі, щоб його можна було внести до списку дозволених препаратів і призначити, йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

У той же час, лікарі все ще зможуть звернутися до незалежної експертної групи від імені пацієнтів, які бажають отримати доступ до цих продуктів.

Легалізацію медичного застосування коноплі провели такі країни ЄС, як наприклад Португалія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Чехія, Польща, Австрія. Канада влітку 2018 року стала першою з країн G7, яка повністю дозволила її використання, зокрема у рекреаційних цілях, на національному рівні.

Нагадаємо, що у парламенті Канади підтримали легалізацію марихуани.