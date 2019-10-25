ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент Франции поддержал законопроект о легализации марихуаны

Новости » Политика    25.10.2019 - 21:40
Парламент Франции поддержал законопроект о легализации марихуаны
Иллюстративное фото (senat.fr)

Теперь документ должен одобрить Сенат и подписать президент

Нижняя палата парламента Франции в пятницу, 25 октября приняла закон, который разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Теперь документ должен одобрить Сенат и подписать президент.

Планируется, что эксперимент по применению медицинской марихуаны начнется во Франции уже в первой половине 2020 года. Право использовать продукт получат около трех тысяч пациентов, которые страдают от неизлечимых болезней, эпилепсии, спазматической боли, судорог, рассеянного склероза, осложнений из-за химиотерапии.

Согласно закону, марихуану во Франции смогут выписывать пациенту врачи нескольких больниц.

Сначала марихуану можно будет получить в аптеке той больницы, которая выписала рецепт, а затем - в аптеке по месту жительства. Препарат можно будет получить в виде высушенных листьев и шишек растения, травяных чаев и масел. Однако они будут закупаться, пока неизвестно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что в ближайшее время в Верховной раде может появиться новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Кроме того, по данным июньского опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (58%) поддерживает легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем.

Украина и Франция будут углублять межпарламентское сотрудничество Европейский суд обвинил Францию в несоблюдении чистоты воздуха
Новости Украины ФранцияПарламентнаркотики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь