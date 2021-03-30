В Британии к концу апреля могут одобрить вакцину Novavax. Ее закупила Украина

В Британии к концу апреля могут разрешить использование вакцины от коронавируса разработки Novavax. Ее поставки в большом количестве согласовало украинское правительство.

Профессор Пол Хит, который возглавляет испытания вакцины Novavax в Британии заявил, что скорейшее одобрение препарата позволит Великобритании продолжит высокие темпы вакцинации в стране и остаться лидером в мире по темпам выдачи прививок.

Британия заказала 60 миллионов доз этой вакцины, испытания которой для одобрения проходили в стране.

Украина согласовала 10 миллионов доз вакцины Novavax, которая будет производиться на мощностях Института сыворотки в Индии. Министр здравоохранения Степанов заявил, что Украина может договориться о поставках еще 5 миллионов доз этого препарата.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.