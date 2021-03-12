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Вакцина NovaVax показала эффективность 96%. Украина уже договорилась о поставке

Новина українською → Британия, Пятница 12 марта 2021 00:05
Вакцина NovaVax показала эффективность 96%. Украина уже договорилась о поставке Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса. На 86,3% она эффективна против британского штамма.

Об этом сообщает Reuters.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.

Напомним, министр здравоохранения України Максим Степанов анонсировал поставки вакцины от коронавируса NovaVax. Компания предоставит Украине 10 млн доз вакцин.

23 февраля 2021 года, до Украины доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

РБК-Украина писало, что прививки второй дозой вакцины от коронавирус AstraZeneca будут делать через 4-12 недель после введения первой дозы вакцины.

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