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В Британии не исключают продление жестких мер на полгода из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 21:19
В Британии не исключают продление жестких мер на полгода из-за коронавируса
Иллюстративное фото (GettyImages)

Жесткие ограничения дают результат в борьбе с коронавирусом

В Великобритании не исключают продление ограничительных мер в связи с коронавирусом до шести месяцев. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача Великобритании Дженни Харрис, передает Reuters.

По ее словам, некоторые меры, которые ограничивают социальное взаимодействие британцев, являются эффективным способом борьбы с коронавирусом.

"Мы можем увидеть продление ограничений на ближайшие шесть месяцев. Это не звучит неправдоподобно. Мы начинаем видеть некоторый прогресс. Но мы не должны снимать ограничения", - сказала Харрис.

При этом она отказалась давать прогнозы относительно того, когда в Британии наступит пик эпидемии.

Отметим, по состоянию на вечер 26 марта в Великобритании зафиксировано около 10 тысяч случаев коронавируса.

Напомним, днями премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса. В частности запрещаются собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.

Также РБК-Украина писало, что парламент Великобритании приостановил проведение заседаний на четыре недели в связи со вспышкой коронавируса.

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