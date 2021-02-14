В Британии хотят ввести COVID-паспорта для путешествий

Правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий. Также они могут стать допуском для другой активности, которая сейчас ограничена или запрещена.

Он заявил, что так называемые COVID-паспорта могут действовать как для внутренних, так и для международных поездок. Также возможная схема использования этого документа предполагает предъявление его для посещения, пабов, ресторанов, магазинов и различных событий.

"Мы не исключаем такой вариант и он рассматривается, но его нужно проработать так, чтобы это все работало", - сказал Рааб.

В Британии к понедельнику 15 миллионов человек должны получить хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса. Так правительство достигнет изначальной цели по вакцинации групп риска к середине февраля.