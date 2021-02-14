В Британии хотят ввести COVID-паспорта для путешествий

Правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий. Также они могут стать допуском для другой активности, которая сейчас ограничена или запрещена.
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, сообщает The Telegraph.
Он заявил, что так называемые COVID-паспорта могут действовать как для внутренних, так и для международных поездок. Также возможная схема использования этого документа предполагает предъявление его для посещения, пабов, ресторанов, магазинов и различных событий.
"Мы не исключаем такой вариант и он рассматривается, но его нужно проработать так, чтобы это все работало", - сказал Рааб.
В Британии к понедельнику 15 миллионов человек должны получить хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса. Так правительство достигнет изначальной цели по вакцинации групп риска к середине февраля.
Ранее сообщалось, что в Великобритании проведут массовое тестирование жителей в связи с выявленными случаями заражения штаммом коронавируса, впервые зафиксированным в ЮАР. Тестирование пройдет в отдельных районах графства Хэмпшир.
Напомним, в Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.