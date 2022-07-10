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В Британии два новых кандидата вступили в борьбу за пост премьера

Фото: в Британии два новых кандидата вступили в борьбу за пост премьера (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Бывший глава МИД Британии Джереми Хант и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид заявили о планах выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Хант заявил, что он единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона.

"Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям о том, что мы прислушались к их опасениям и изменились", - заявил он.

В свою очередь Джавид заявил, что в последнее время консерваторы "сбились с пути".

"Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для них", - заявил экс-министр.

Ранее бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны.

Череда отставок привела к тому, что Борис Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

О том, что это значит для украинской стороны, - в материале "Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине".

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Великобритания