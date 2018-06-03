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Интервью

В Британии по делу о "недоказанном богатстве" фигурируют до 140 иностранцев

НовостиПолитика    03.06.2018 - 11:18
Фото: Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии (nationalcrimeagency.gov.uk)
Фото: Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии (nationalcrimeagency.gov.uk)

Значительная часть подозреваемых является россиянами

Власти Великобритании проводят расследование в отношении до 140 иностранцев, богатство которых вызывает подозрение. Об этом пишет The Times со ссылкой на директора Национального агентства по борьбе с преступностью Дональда Туна.

В частности, Тун назвал количество попавших под подозрение богатых иностранцев, однако добавил, что его ведомство не ориентируется на гражданство подозреваемых.

"Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства", - пояснил он.

В то же время источники сообщают, что значительная часть подозреваемых является российскими гражданами или связана с Россией. Газета также пишет, британская разведка изучает законность выдачи богатым россиянам инвестиционных виз.

Напомним, ранее сообщалось, что российский олигарх и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил гражданство Израиля после того, как у него возникли проблемы с британской визой.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Великобритания, олигархи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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