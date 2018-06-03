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У Британії у справі про "недоведене багатство" фігурують до 140 іноземців

НовиниПолітика    03.06.2018 - 11:18
Фото: Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії (nationalcrimeagency.gov.uk)
Фото: Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії (nationalcrimeagency.gov.uk)

Значна частина підозрюваних є росіянами

Влада Великобританії проводить розслідування у відношенні до 140 іноземців, багатство яких викликає підозру. Про це пише The Times з посиланням на директора Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Дональда Туна.

Зокрема, Тун назвав кількість багатих іноземців, що потрапили під підозру, однак додав, що його відомство не орієнтується на громадянство підозрюваних.

"Ми зосереджені на боротьбі з корумпованими елітами та їх незаконним багатством. Ми не вибираємо мету на основі громадянства", - пояснив він.

У той же час джерела повідомляють, що значна частина підозрюваних є російськими громадянами або пов'язана з Росією. Газета також пише, британська розвідка вивчає законність видачі багатим росіянам інвестиційних віз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський олігарх і власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович отримав громадянство Ізраїлю після того, як у нього виникли проблеми з британською візою.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Великобритания, олигархи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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