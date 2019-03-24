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В Британии из-за Brexit могут произойти досрочные выборы

Новости » Политика    24.03.2019 - 17:49
В Британии из-за Brexit могут произойти досрочные выборы
Фото: Стивен Барклай (twitter.com/LonWon)

Это может произойти в случае "захвата" парламентом контроля над процессом

Министр по вопросам выхода Британии из состава Евросоюза (Brexit) Стивен Барклай заявил, что в Королевстве могут произойти досрочные парламентские выборы, если депутаты предпримут попытку "захватить" контроль над процессом выхода Британии из состава ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Барклай рассказал, что парламент Британии пытается перебрать на себя контроль за Brexit, от чего существует опасность, что депутаты смогут "вернуться к позиции", которая противоречит обещаниям властей.

"В конце концов, риск всеобщих выборов возрастет, потому что у вас потенциально может возникнуть ситуация, когда парламент поручает исполнительной власти сделать что-то, что противоречит тому, что было сделано", - заявил Барклай.

Ранее РБК-Украина сообщало, что канцлер казначейства Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, не решит проблем, связанных с зашедшим в тупик процессом выхода Британии из состава ЕС. Хаммонд не согласен с тем, что Мэй оказалась в безвыходном положении и должна покинуть свой пост.

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