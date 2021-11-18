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В Британии арестовали девять климатических активистов за блокирование дорог

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Британия, Четверг 18 ноября 2021 03:23
В Британии арестовали девять климатических активистов за блокирование дорог Фото: в Британии арестовали девять климатических активистов за блокирование дорог (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Британии арестовали девять климатических активистов движения Insulate Britain ("Утеплите Британию"). Их задержали за несогласованную акцию протеста, участники которой блокировали трассу M25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что восьмерых активистов приговорили к заключению сроком от трех до четырех месяцев, а девятого, Бена Тейлора, - к шести месяцам лишения свободы за "подстрекательство" и "призывы к насилию".

"Обвиняемые, по крайней мере, некоторые из них, явно хотят стать мучениками, и медиакампания вокруг них также направлена ​​на это", - заявила судья.

Она заявила, что действия активистов не имеют отношения к свободе собраний, поскольку они нарушили закон и поставили под угрозу других людей.

Спикер движения Insulate Britain Трейси Малаган заявила, что осужденные активисты немедленно начнут голодовку в знак протеста против решения суда.

Активисты Insulate Britain требуют, чтобы правительство Британии осуществило масштабную термомодернизацию всего жилищного фонда до 2030 года, которая должна уменьшить расход энергоресурсов, а затем и выбросы парниковых газов. Отказ правительства сделать это они называют геноцидом.

Ранее мы писали, что климатические активисты перекрыли главные дороги в центре Лондона.

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