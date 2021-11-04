Климатические активисты перекрыли главные дороги в центре Лондона

В четверг, 4 ноября, в Лондоне активисты инициативы Insulate Britain вышли на протест против изменений климата. 62 участника акции перекрыли центральные улицы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Климатические активисты требуют, чтобы власти осуществили тепломодернизацию всего жилого фонда страны до 2030 года. Такая инициатива должна помочь уменьшить расходы энергоресурсов, а таким образом и выбросы парниковых газов. По словам активистов, времени на промедление нет, ведь от этого может зависить судьба людей.

Активисты в знак протеста заблокировали три дороги вокруг Парламентской площади возле Вестминстерского дворца. Журналист Daily Telegraph написал в Twitter, что полиция перекрыла движение авто на дорогах и никого не пропускает, даже велосипедистов.

Фото: климатические активисты разместились посреди дороги (Twitter)

В то же время полиция написала в Twitter, что они "работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить движение".

Фото: люди перекріли центральные улицы Лондона (Twitter)