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У Британії заарештували дев'ять кліматичних активістів за блокування доріг

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Британія, Четвер 18 листопада 2021 03:23
У Британії заарештували дев'ять кліматичних активістів за блокування доріг Фото: у Британії заарештували дев'ять кліматичних активістів за блокування доріг (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Британії заарештували дев'ять кліматичних активістів руху Insulate Britain ("Утепліть Британію"). Їх затримали за неузгоджену акцію протесту, учасники якої заблокували трасу M25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що вісьмох активістів засудили до ув'язнення терміном від трьох до чотирьох місяців, а дев'ятого, Бена Тейлора, - до шести місяців позбавлення волі за "підбурювання" та "заклики до насильства".

"Обвинувачені, принаймні деякі з них, явно хочуть стати мучениками, і медіакампанія навколо них також спрямована на це", - заявила суддя.

Вона заявила, що дії активістів не мають відношення до свободи зборів, оскільки вони порушили закон та поставили під загрозу інших людей.

Спікер руху Insulate Britain Трейсі Малаган заявила, що засуджені активісти негайно розпочнуть голодування на знак протесту проти рішення суду.

Активісти Insulate Britain вимагають, щоб уряд Британії здійснив масштабну термомодернізацію всього житлового фонду до 2030 року, яка має зменшити витрати енергоресурсів, а потім викиди парникових газів. Відмову уряду зробити це вони називають геноцидом.

Раніше ми писали, шо кліматичні активісти перекрили головні дороги в центрі Лондона.

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