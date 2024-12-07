БРІКС не зацікавлений у послабленні долара США, - глава МЗС Індії

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мито, якщо БРІКС створить нову валюту. Проте країни організації зовсім не зацікавлені у послабленні долара.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Його зауваження пролунали через тиждень після того, як обраний президент США Дональд Трамп зажадав, щоб країни-члени БРІКС, до яких входять такі великі економіки, що розвиваються, як Індія, Росія і Китай - взяли на себе зобов'язання не створювати нову валюту і не підтримувати іншу валюту, яка замінить долар і буде відкладена 100% митом.

Нагадаємо, що нещодавня заява Трампа про намір запровадити мито на товари, що поставляються з Мексики, Канади та Китаю - сколихнули світові фінансові ринки.

Докладніше про те, як новообраний президент США планує збільшити тарифи на імпорт іноземних товарів до Америки, а також чому це може призвести до торговельних війн з Китаєм та Європою, і як вплине на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.