БРИКС не заинтересован в ослаблении доллара США, - глава МИД Индии

Недавно избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины, если БРИКС создаст новую валюту. Однако страны организации совершенно не заинтересоны в ослаблении доллара.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Его замечания прозвучали через неделю после того, как избранный президент США Дональд Трамп потребал, чтобы страны-члены БРИКС, в число которых входят такие крупные развивающиеся экономики, как Индия, Россия и Китай - взяли на себя обязательство не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту, которая заменит доллар и будет отложена 100% пошлинами.

Напомним, что недавние заявление Трампа о намерении ввести пошлины на товары, которые поставляются из Мексики, Канады и Китая - всколыхнули мировые финансовые рынки.

Подробнее о том, как новоизбранный президент США планирует увеличить тарифы на импорт иностранных товаров в Америку, а также почему это может привести к торговым войнам с Китаем и Европой, и как повлияет на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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