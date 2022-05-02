ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бригадам десантно-штурмовых войск передали новые пикапы и необходимое снаряжение

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 19:16
Бригадам десантно-штурмовых войск передали новые пикапы и необходимое снаряжение Фото: бригадам десантно-штурмовых войск передали новые пикапы и необходимое снаряжение
Автор: Артем Горовенко

В подразделения Десантно-штурмовых войск на фронте передали новые автомобили, а также 7 тонн необходимого снаряжение - бронежилеты, шлемы, бензопилы, амуницию, турникеты и ИПП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Петра Порошенко.

Отмечается, что из 18 автомобилей, которые были приобретены за счет Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", 16 передали десантникам, еще 2 - в подразделения теробороны.

Ветеран войны против российской агрессии, депутат Киевсовета Александр Погребиский побывал в одном из подразделений 95-й бригады, куда доставили 4 машины.

"Общаясь с нашими военными, с представителями штурмовых групп, используя опыт 2014-2015 годов, мы приняли решение поставить новые автомобили, новые пикапы, которые гарантированно проходят несколько лет, полноприводные, мощные", - объяснял Петр Порошенко.

Кроме 16 автомобилей воинам-десантникам привезли необходимое снаряжение на сумму почти 4 млн грн.

"Простая математика поездки - 8 240 679 гривен стоимость груза. Более половины этой суммы оплатил Фонд Порошенко. И таких сумм таких платежей, таких грузов - только за последние два месяца было десятки", - сообщил волонтер Юрий Бирюков.

Как отметил Порошенко, это только начало программы, цель - чтобы каждая бригада, которая сейчас воюет на фронте, была приобщена к этой программе, чтобы им была предложена в случае необходимости наша помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада