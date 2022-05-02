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Бригадам десантно-штурмових військ передали нові пікапи та необхідне спорядження

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Понеділок 02 травня 2022 19:16
Бригадам десантно-штурмових військ передали нові пікапи та необхідне спорядження Фото: бригадам десантно-штурмових військ передали нові пікапи та необхідне спорядження
Автор: Артем Горовенко

У підрозділи Десантно-штурмових військ на фронті передали нові автомобілі, а також 7 тонн необхідного спорядження - бронежилети, шоломи, бензопили, амуніцію, турнікети та ІПП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Петра Порошенка.

Зазначається, що з 18 автівок, які були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї", 16 передали десантникам, ще 2 - у підрозділи тероборони.

Ветеран війни проти російської агресії, депутат Київради Олександр Погребиський побував в одному з підрозділів 95-ї бригади, куди доставили 4 автівки.

"Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні", - пояснював Петро Порошенко.

Окрім 16 автівок воїнам-десантникам привезли необхідне спорядження на суму майже 4 млн грн.

"Проста математика поїздки - 8 240 679 гривень вартість вантажу. Більше половини цієї суми сплатив Фонд Порошенка. І таких сум, таких платежів, таких вантажів - лише за останні два місяці було десятки", - повідомив волонтер Юрій Бірюков.

Як зазначив Порошенко, це лише початок програми, мета - щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога.

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