Бригада ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку знищила 25 танків за чотири дні

Військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Лимано-Куп'янському напрямку ліквідували 25 російських танків за останні 4 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.

За словами Лисогора, за минулу добу на даному напрямку військовими ЗСУ було знищено 28 зразків озброєння та військової техніки противника.

Серед них:

сім танків Т-72,

один Т-90,

самохідний міномет "Тюльпан",

ЗРК "Стріла-10".

Крім того, там відбулося 14 бойових зіткнень, під час яких було ліквідовано 148 загарбників.

Ситуація на Лиманському напрямі

Раніше ми писали, як холоди вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ЗСУ до цього готуються.

Також Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що ЗСУ визнали Лимано-Куп'янським напрямок найважчим на фронті. Ситуація там наразі важче, ніж на Бахмутському напрямі.

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