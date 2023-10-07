Бригада ВСУ на Лимано-Купянском направлении уничтожила 25 танков за четыре дня

Военные 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго на Лимано-Купянском направлении ликвидировали 25 российских танков за последние 4 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

По словам Лысогора, за минувшие сутки на данном направлении военными ВСУ было уничтожено 28 образцов вооружения и военной техники противника.

Среди них:

семь танков Т-72,

один Т-90,

самоходный миномет "Тюльпан",

ЗРК "Стрела-10".

Кроме того, там произошло 14 боевых столкновений, в ходе которых было ликвидировано 148 захватчиков.

Ситуация на Лиманском направлении

Раньше мы писали, как холода повлияют на контрнаступление ВСУ. По словам начальника прессслужбы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, ВСУ к этому готовятся.

Также Евлаш в эфире телемарафона сказал, что ВСУ признали Лимано-Купьянским направление самым тяжелым на фронте. Ситуация там труднее, чем на Бахмутском направлении.

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