Бригада Сухопутних військ отримала почесне ім’я генерала УНР

Що відомо про Ступницького

Леонід Ступницький - один із визначних українських військових діячів часів Української революції та Другої світової війни. Народився на Житомирщині, здобув агрономічну освіту в Києві й служив офіцером у Російській імператорській армії під час Першої світової війни.

У 1917-1921 роках Ступницький служив у лавах Армії УНР (Українська народна республіка). Брав участь у Першому та Другому Зимових походах, командував кінним полком і складав плани бойових операцій.

У 1941 році він приєднався до Української повстанської армії. У 1943–1944 роках очолював Генеральний штаб УПА-Північ та заснував старшинські школи. Вів бойові дії проти радянських та нацистських військ

30 липня або у ніч на 5 серпня 1944 року Ступницький був оточений підрозділом НКВС біля села Дермань (Рівненщина). Щоб уникнути полону, він застрелився. Післявоєнна Українська головна визвольна рада визнала його заслуги і посмертно надала звання генерал‑хорунжого УПА.

Нагадаємо, на честь загиблого пілота Владислава Рикова перейменували 203 навчальну авіаційну бригаду Повітряних Сил Збройних сил України (ЗСУ).

Раніше Зеленський присвоїв 36-й окремій бригаді морської піхоти почесне ім'я контр-адмірала Михайла Білинського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.