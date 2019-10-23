Брифинг «ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как время реформ повлияет на экологизацию предприятий в Украине»
Когда: 25 октября, 11.00-13.00
Где: ИА «Украинские новости», г.. Ул. Эспланадная, д.20
Организатор: ECOBUSINESS Group
На брифинге расскажем, что стимулирует экологические изменения в Украине, какие главные преграды в экологизации производств, а также о лучших реализованных в 2019 году зеленых проектов промышленными предприятиями, и о том, как это сказывается на состоянии окружающей среды.
Сегодня многие научились говорить ярко об экологии, скрывая за громкими лозунгами пласт острых проблем. Мы утверждаем: пришло время научиться «слушать» язык ДЕЙСТВИЙ. О ценностях не говорят, а реализуют ежедневным трудом.
Эксперты предоставят самую свежую информацию о том, как влияют политические, экономические, социальные реформы на состояние взаимодействия предприятий и окружающей среды, являются ли положительными индикаторами изменения и какие главные риски.
Возможна екотрансформация в Украине в турбулентных условиях, кто будет нести ответственность за невыполнение Украиной природоохранных обязательств перед ЕС, какие последствия затягивания природоохранных реформ чувствует каждый житель Украины?
Также будут представлены результаты предприятий-участников проекта «ЕКОтрансформация» (ЕКОоскар).
Среди приглашенных участников:
• Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук
• Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин
• Заместитель Министра развития общин и территорий Украины
• Председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук
• Председатель Global 100 RE UKRAINE, экс-глава комитета по топливно-энергетического комплекса, народный депутат Украины VII и VIII созыва Александр Домбровский
• Директор департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения «Укргазбанк» Родион Морозов
• Советник проекта «Консультирование предприятий по энергоэффективности» (GIZ по поручению правительства Германии) Наталья Усенко
• Главный эколог Агроиндустриальная холдинга МХП Александр Семенец
• Ведущий специалист по вопросам экологии «Укргидроэнерго» Оксана Гуляева
• Начальник управления охраны окружающей среды «Запорожсталь» Инна Холина
• Руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО «Фармак» Елена Зубарева
• Главный эколог ДТЭК Энерго Ирина Вербицкий
• Коммерческий директор ООО НПП «Агропроект Украина» Юрий Котов
• Генеральный директор ЦЕРН Владислав Антипов
• СЕО Института устойчивого развития, основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев
• Руководитель сервиса электронного документооборота «Вовремя» Антон Скоков
• Директор «Еконис-центр» Владимир Наумов
• Владелец, идеолог и генеральный директор компании «Де Ла Марк» Алексей Вереникин
• Эксперт по вопросам климата, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины Александр Дячук
Модератор мероприятия - Людмила Цыганок, основатель проекта «ЕКОтрансформация в Украине», Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины
Аккредитация СМИ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc43-n1keut8Di3xCjHwLimMqlpiCJWHi-hG8Pz_OmtO2aj9A/viewform
или по тел .:
Татьяна Нестеренко, (063) 789-02-72, pr@ecolog-ua.com
Марьяна Фарений, (067) 220-25-00, adm @ ecolog-ua.com