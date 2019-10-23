Брифинг «ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как время реформ повлияет на экологизацию предприятий в Украине»

Когда: 25 октября, 11.00-13.00

Где: ИА «Украинские новости», г.. Ул. Эспланадная, д.20

Организатор: ECOBUSINESS Group

На брифинге расскажем, что стимулирует экологические изменения в Украине, какие главные преграды в экологизации производств, а также о лучших реализованных в 2019 году зеленых проектов промышленными предприятиями, и о том, как это сказывается на состоянии окружающей среды.

Сегодня многие научились говорить ярко об экологии, скрывая за громкими лозунгами пласт острых проблем. Мы утверждаем: пришло время научиться «слушать» язык ДЕЙСТВИЙ. О ценностях не говорят, а реализуют ежедневным трудом.

Эксперты предоставят самую свежую информацию о том, как влияют политические, экономические, социальные реформы на состояние взаимодействия предприятий и окружающей среды, являются ли положительными индикаторами изменения и какие главные риски.

Возможна екотрансформация в Украине в турбулентных условиях, кто будет нести ответственность за невыполнение Украиной природоохранных обязательств перед ЕС, какие последствия затягивания природоохранных реформ чувствует каждый житель Украины?

Также будут представлены результаты предприятий-участников проекта «ЕКОтрансформация» (ЕКОоскар).

Среди приглашенных участников:

• Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук

• Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин

• Заместитель Министра развития общин и территорий Украины

• Председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук

• Председатель Global 100 RE UKRAINE, экс-глава комитета по топливно-энергетического комплекса, народный депутат Украины VII и VIII созыва Александр Домбровский

• Директор департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения «Укргазбанк» Родион Морозов

• Советник проекта «Консультирование предприятий по энергоэффективности» (GIZ по поручению правительства Германии) Наталья Усенко

• Главный эколог Агроиндустриальная холдинга МХП Александр Семенец

• Ведущий специалист по вопросам экологии «Укргидроэнерго» Оксана Гуляева

• Начальник управления охраны окружающей среды «Запорожсталь» Инна Холина

• Руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО «Фармак» Елена Зубарева

• Главный эколог ДТЭК Энерго Ирина Вербицкий

• Коммерческий директор ООО НПП «Агропроект Украина» Юрий Котов

• Генеральный директор ЦЕРН Владислав Антипов

• СЕО Института устойчивого развития, основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев

• Руководитель сервиса электронного документооборота «Вовремя» Антон Скоков

• Директор «Еконис-центр» Владимир Наумов

• Владелец, идеолог и генеральный директор компании «Де Ла Марк» Алексей Вереникин

• Эксперт по вопросам климата, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины Александр Дячук

Модератор мероприятия - Людмила Цыганок, основатель проекта «ЕКОтрансформация в Украине», Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины

Аккредитация СМИ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc43-n1keut8Di3xCjHwLimMqlpiCJWHi-hG8Pz_OmtO2aj9A/viewform

или по тел .:

Татьяна Нестеренко, (063) 789-02-72, pr@ecolog-ua.com

Марьяна Фарений, (067) 220-25-00, adm @ ecolog-ua.com