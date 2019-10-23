Брифінг

«ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019: як час реформ вплине на екологізацію підприємств в Україні»

Коли: 25 жовтня, 11.00-13.00

Де: ІА «Українські новини», м. Київ вул. Еспланадна, буд.20

Організатор: ECOBUSINESS Group

На брифінгу розповімо, що стимулює екологічні зміни в Україні, які головні перепони в екологізації виробництв, а також про кращі реалізовані у 2019 році зелені проекти промисловими підприємствами, про те, як це позначається на стані довкілля.

Сьогодні багато хто навчився говорити яскраво про екологію, приховуючи за гучними гаслами пласт гострих проблем. Ми стверджуємо: прийшов час навчитися «слухати» мову ДІЙ. Про цінності не говорять, їх реалізовують щоденною працею.

Експерти нададуть найсвіжішу інформацію щодо того, як впливають політичні, економічні,соціальні реформи на стан взаємодії підприємств та довкілля, що є позитивними індикаторами змін та які головні ризики.

Чи можлива екотрансформація в Україні в турбулентних умовах, хто нестиме відповідальність за невиконання Україною природоохоронних зобов’язань перед ЄС, які наслідки затягування природоохоронних реформ відчуває кожен житель України?

Також буде презентовано результати підприємств-учасників проекту «ЕКОтрансформація» (ЕКОоскар).

Серед запрошених учасників:

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Ірина Ставчук

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин

Заступник Міністра розвитку громад і територій України

Голова Держенергоефективності України Сергій Савчук

Голова Global 100 RE UKRAINE, екс-глава комітету з паливно-енергетичного комплексу, народний депутат України VII і VIII скликання Олександр Домбровський

Директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження «Укргазбанк» Родіон Морозов

Радник проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності» (GIZ за дорученням уряду Німеччини) Наталія Усенко

Головний еколог агроіндустріального холдингу МХП Олександр Семенець

Провідний фахівець з питань екології «Укргідроенерго» Оксана Гуляєва

Начальник управління охорони навколишнього середовища «Запоріжсталь» Інна Холіна

Керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ «Фармак» Олена Зубарєва

Головний еколог ДТЕК Енерго Ірина Вербіцька

Комерційний директор ТОВ НВП «Агропроект Україна» Юрій Котов

Генеральний директор ЦЕРН Владислав Антипов

СЕО Інституту сталого розвитку, засновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатьєв

Керівник сервісу електронного документообігу «Вчасно» Антон Скоков

Директор «Еконіс-центр» Володимир Наумов

Власник, ідеолог та генеральний директор компанії «Де Ла Марк» Олексій Веренікін

Експерт з питань клімату, Інститут економіки та прогнозування НАН України Олександр Дячук

Модератор заходу – Людмила Циганок, засновник проекту «ЕКОтрансформація в Україні», Президент Професійної асоціації екологів України

Акредитація ЗМІ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc43-n1keut8Di3xCjHwLimMqlpiCJWHi-hG8Pz_OmtO2aj9A/viewform

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Тетяна Нестеренко, (063) 789-02-72, pr@ecolog-ua.com