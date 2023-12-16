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Брезаз-Буше виграла гонку переслідування в Швейцарії, Меркушина замкнула топ-10

Фото: Жустін Брезаз-Буше здобула дві нагороди в Ленцергайде (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Французька біатлоністка Жустін Брезаз-Буше виграла перс'ют на третьому етапі Кубка світу 2023/24 у швейцарському Ленцергайде. Три українки на чолі з Анастасією Меркушиною зуміли фінішувати в першій двадцятці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

27-річна француженка з першим стартовим номером виграла друге "золото" за два дні. Вона здолала 10-кілометрову дистанцію за 27:31,0 хвилин.

Брезаз-Буше на трьох із чотирьох рубежів припустилася по одному промаху. Її співвітчизниця Сімон була точнішою на стрільбиці (2 промахи), але відстала від переможниці на понад 25 секунд. Замкнула трійку призерів норвежка Скоган, яка піднялася з 6-го місця на старті.

Суботня гонка в Ленцергайде наразі стала найкращою у сезоні для представниць України. Меркушина з 16-ї позиції на старті з одним пострілом у "молоко" піднялася на 10-те місце. На п'ять сходинок вгору злетіла Петренко, а на шість – Джима. Лише Дмитренко втралиа дві позиції з двома промахами.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки:

  1. Жустін Брезаз-Буше
  2. Жулія Сімон (+25,2)
  3. Маріт Ісгол Скоган (+1:13,6)

...

10. Анастасія Меркушина (+1:49,6)

12. Ірина Петренко (+1:58,9)

18. Юлія Джима (+2:36,8)

29. Христина Дмитренко (+3:14,7)

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