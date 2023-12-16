Брезаз-Буше виграла гонку переслідування в Швейцарії, Меркушина замкнула топ-10

27-річна француженка з першим стартовим номером виграла друге "золото" за два дні. Вона здолала 10-кілометрову дистанцію за 27:31,0 хвилин.

Брезаз-Буше на трьох із чотирьох рубежів припустилася по одному промаху. Її співвітчизниця Сімон була точнішою на стрільбиці (2 промахи), але відстала від переможниці на понад 25 секунд. Замкнула трійку призерів норвежка Скоган, яка піднялася з 6-го місця на старті.

Суботня гонка в Ленцергайде наразі стала найкращою у сезоні для представниць України. Меркушина з 16-ї позиції на старті з одним пострілом у "молоко" піднялася на 10-те місце. На п'ять сходинок вгору злетіла Петренко, а на шість – Джима. Лише Дмитренко втралиа дві позиції з двома промахами.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 10 км, жінки:

Жустін Брезаз-Буше Жулія Сімон (+25,2) Маріт Ісгол Скоган (+1:13,6)

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10. Анастасія Меркушина (+1:49,6)

12. Ірина Петренко (+1:58,9)

18. Юлія Джима (+2:36,8)

29. Христина Дмитренко (+3:14,7)