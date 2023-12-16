RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Брезаз-Буше выиграла гонку преследования в Швейцарии, Меркушина замкнула топ-10

Фото: Жюстин Брезаз-Буше завоевала две награды в Ленцергайде (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше выиграла персьют на третьем этапе Кубка мира 2023/24 в швейцарском Ленцерхайде. Три украинки во главе с Анастасией Меркушиной сумели финишировать в первой двадцатке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летняя француженка с первым стартовым номером выиграла второе "золото" за два дня. Она одолела 10-километровую дистанцию за 27:31,0 минут.

Брезаз-Буше на трех из четырех рубежей допустила по одному промаху. Ее соотечественница Симон была точнее на стрельбе (2 промаха), но отстала от победительницы более чем на 25 секунд. Замкнула тройку призеров норвежка Скоган, поднявшаяся с 6-го места на старте.

Субботняя гонка в Ленцерхайде стала лучшей в сезоне для представительниц Украины. Меркушина с 16-й позиции на старте с одним выстрелом в "молоко" поднялась на 10-е место. На пять ступенек вверх взлетела Петренко, а на шесть – Джима. Только Дмитренко потеряла две позиции с двумя промахами.

Итоги биатлонной гонки преследования 10 км.

  1. Жюстин Брезаз-Буше
  2. Жюлия Симон (+25,2)
  3. Марит Исгол Скоган (+1:13,6)

...

10. Анастасия Меркушина (+1:49,6)

12. Ирина Петренко (+1:58,9)

18. Юлия Джима (+2:36,8)

29. Кристина Дмитренко (+3:14,7)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок мираБиатлон