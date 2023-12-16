Брезаз-Буше выиграла гонку преследования в Швейцарии, Меркушина замкнула топ-10

27-летняя француженка с первым стартовым номером выиграла второе "золото" за два дня. Она одолела 10-километровую дистанцию за 27:31,0 минут.

Брезаз-Буше на трех из четырех рубежей допустила по одному промаху. Ее соотечественница Симон была точнее на стрельбе (2 промаха), но отстала от победительницы более чем на 25 секунд. Замкнула тройку призеров норвежка Скоган, поднявшаяся с 6-го места на старте.

Субботняя гонка в Ленцерхайде стала лучшей в сезоне для представительниц Украины. Меркушина с 16-й позиции на старте с одним выстрелом в "молоко" поднялась на 10-е место. На пять ступенек вверх взлетела Петренко, а на шесть – Джима. Только Дмитренко потеряла две позиции с двумя промахами.

Итоги биатлонной гонки преследования 10 км.

Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон (+25,2) Марит Исгол Скоган (+1:13,6)

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10. Анастасия Меркушина (+1:49,6)

12. Ирина Петренко (+1:58,9)

18. Юлия Джима (+2:36,8)

29. Кристина Дмитренко (+3:14,7)