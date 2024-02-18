Брезаз-Буше тріумфувала в мас-старті на чемпіонаті світу-2024

Французька біатлоністка Жустін Брезаз-Буше здобула яскраву перемогу в останній індивідуальній гонці на світовій першості в чеському Нове Место.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
27-річна спортсменка виграла на дистанції 12,5 кілометрів. Трасу з чотирма вогневими рубежами вона здолала за 32:51,3 хвилини.
Брезаз-Буше закрила всі 20 мішеней у гонці. Конкуренцію їй намагалася скласти співвітчизниця Сімон, але тричі схибила – по разу на кожні відвідини стрільбища, починаючи з другого. Як наслідок, чинна переможниця Кубка світу залишилася без медалі.
Натомість італійка Віттоцці слідом за Брезаз-Буше обійшлася без промахів. У швидкості вона всерйоз відстала від француженка, але здобула "срібло". Натомість бронзова нагорода дісталася ще одній представниці Франції – Жанмонно (1 промах).
Єдина українка в змаганнях – Дмитренко – лише на другому вогневому рубежі обійшлася без пострілів у "молоко". Натомість на інших чернігівка заробила 3 штрафних кола, тож фінішувала на 27-й сходинці.
Підсумки біатлонного мас-старту 12,5 км на ЧС-2024, жінки:
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27. Христина Дмитренко (+4:17,9)
До слова, напередодні Франція тріумфувала в жіночій естафеті на чемпіонаті світу-2024.
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