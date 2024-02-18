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Брезаз-Буше тріумфувала в мас-старті на чемпіонаті світу-2024

Фото: Жустін Брезаз-Буше принесла "золото" Франції (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Французька біатлоністка Жустін Брезаз-Буше здобула яскраву перемогу в останній індивідуальній гонці на світовій першості в чеському Нове Место.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

27-річна спортсменка виграла на дистанції 12,5 кілометрів. Трасу з чотирма вогневими рубежами вона здолала за 32:51,3 хвилини.

Брезаз-Буше закрила всі 20 мішеней у гонці. Конкуренцію їй намагалася скласти співвітчизниця Сімон, але тричі схибила – по разу на кожні відвідини стрільбища, починаючи з другого. Як наслідок, чинна переможниця Кубка світу залишилася без медалі.

Натомість італійка Віттоцці слідом за Брезаз-Буше обійшлася без промахів. У швидкості вона всерйоз відстала від француженка, але здобула "срібло". Натомість бронзова нагорода дісталася ще одній представниці Франції – Жанмонно (1 промах).

Єдина українка в змаганнях – Дмитренко – лише на другому вогневому рубежі обійшлася без пострілів у "молоко". Натомість на інших чернігівка заробила 3 штрафних кола, тож фінішувала на 27-й сходинці.

Підсумки біатлонного мас-старту 12,5 км на ЧС-2024, жінки:

  1. Жустін Брезаз-Буше
  2. Ліза Віттоцці (+31,2)
  3. Лу Жанмонно (+56,7)

...

27. Христина Дмитренко (+4:17,9)

 

До слова, напередодні Франція тріумфувала в жіночій естафеті на чемпіонаті світу-2024.

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