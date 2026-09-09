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Brent майже по 100 доларів: чому ціни на нафту знову стрімко зростають

10:36 09.09.2026 Ср
2 хв
Експерти попереджають про можливі перебої з постачанням сировини
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ринок нафти знову штормить (Getty Images)

Нова ескалація на Близькому Сході підштовхнула ціни на нафту вгору. Однак ситуація може погіршитися, адже Brent наближається до психологічно важливої позначки - 100 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 1,3% - до 99,22 доларів за барель.

Американська нафта WTI подорожчала на 1,2% - до 94,13 доларів.

Аналітики звертають увагу на те, що від початку серпня Brent зросла в ціні приблизно на 25%.

На це вплинули два ключові фактори:

  1. загострення ситуації на Близькому Сході;
  2. зростання ризику перебоїв із постачанням нафти.

Як відомо, 8 вересня конфлікт ще сильніше загострився. Це сталося після того, як хусити атакували кілька міст Саудівської Аравії.

Одразу після цього солдати США завдали ударів по кількох іранських нафтових танкерах. У відповідь Іран атакував американську військову базу в Йорданії та кораблі.

На переконання аналітиків, останні події створюють додатковий тиск на нафтовий ринок. Річ у тім, що регіональна енергетична інфраструктура та важливі морські маршрути знову потрапили під удари.

Саудівська Аравія частково перенаправила експорт нафти в обхід Ормузької протоки. Однак якщо атаки на країну триватимуть, забезпечувати стабільні поставки нафти на світовий ринок буде складніше.

Аналітики також попереджають про ще один наслідок подорожчання нафти - зростання інфляційних ризиків, особливо в Азії. Багато країн регіону значною мірою залежать від імпортних енергоносіїв.

Експерти наголошують, що ціна Brent на рівні 100 доларів за барель - це не просто психологічна позначка, а сигнал про можливі серйозні наслідки для світової економіки.

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НефтьНАФТАБлизький СхідОрмузька протокаСполучені Штати АмерикиІран