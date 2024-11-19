Бренди та суббренди: як купити шини для авто без переплати

Зимові шини – певно, найвагоміша "автомобільна" стаття в сімейному бюджеті української родини. Але є варіант заощадити на цьому трохи грошей, і при тому без шкоди для безпеки. Автожурналісти rbc.ua знають кілька секретів.

Про те, як обрати зимові шини і не переплатити за гучне ім’я, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Якщо є бажання і час хоча б частково розібратися з розподілом світового шинного ринку, можна придбати гідну зимову гуму без переплати за бренд – тобто за належність шини до тієї чи іншої знаменитої марки.

Світ, поділений між шинами

Правда у тому, що весь шинний світ по-чесному розділений між кількома велетенськими концернами. В яких крім титульної марки – зазвичай преміальної чи близької до того – є кілька дочірніх, як правило, середнього і бюджетного сегментів. При тому часто на одному заводі концерну випускають шини різних марок, хоча і за відмінними техпроцесами.

Титульні бренди. Це головний, материнський бренд у будь-якому шинному концерні, і він випускає найпередовішу і найдорожчу продукцію. Тому що саме за ним стоять найбільш передові дослідницькі центри, хімічні лабораторії та різноманітні тестові траси. Ось алфавітний список цих компаній і одночасно – їхніх топових марок:

Bridgestone

Continental

Cooper

Hankook

Goodyear

Kumho

Michelin

Pirelli

Toyo.

Суббренди. Всі шинні концерни мають по кілька дочірніх марок – так званих суббрендів. Як правило це виробники, яких лідер поглинув колись, придбавши разом із підприємствами, лабораторіями, мережею дистрибуції тощо. Так ось суббренди мають свою номенклатуру продукції, свій маркетинг, свої технології і часто свої заводи-виробники.

Локальні (приватні) бренди. Окремі концерни використовують таку практику: запускають особливий, так званий приватний бренд – обмежену номенклатуру моделей лише для певного ринку або навіть для певної торгової мережі. Зазвичай це недорогі колеса, скажімо, в нашій країні колись були поширені покришки Sportiva, які німецький концерн Continental продукував на своєму заводі Barum, розташованому у Чехії.

Оff-take бренди. Це маловідомий в Україні формат, але він поширений у розвинених країнах. Суть у тому, що на окремих шинних заводах випускаються покришки на замовлення певної компанії (може навіть не шинної), під окремим брендом і тільки для кількох визначених ринків. Яскравий приклад – колеса британської марки Premiorri, які продукуються на українському заводі Rosava у Білій Церкві. Доволі багатий асортимент цих шин створений на замовлення зареєстрованої в Лондоні компанії. При тому що частина цієї продукції продається в Україні, а частина постачається в інші країни.

Характеристики шин суббрендів

Звісно, шини, випущені провідними концернами під своїми дочірніми брендами, відрізняються від титульних марок не тільки низькою ціною. Відмінності у характеристиках звісно є, вони не на користь більш дешевим моделям і це пояснюється економією – на матеріалах і на деяких технологіях.

Справа у тому, що сучасні шини є результатом тривалої колективної праці хіміків, механіків, тест-пілотів та технологів. Відтак, преміальна модель не може коштувати дешево, а бюджетна шина у свою чергу не може демонструвати характеристиками моделей-лідерів.

І навіть якщо недорога модель суббренду використовує давні розробки материнської компанії, і зовні дуже схожа на одну з топових шин старих модельних лінійок, поведінка двох "сестер" на дорозі все одно буде різною. Тому що тут виробник (і власник обох брендів!) має масу способів зекономити. Наприклад, на складі компаунду для протектора, який можна зробити менш чіпким, менш стійким до стирання або з більшим опором котінню. Або, скажімо, для шин дешевшої марки можна використовувати старі прес-форми. Які будуть дійсно повторювати малюнок знаменитої моделі-попередниці, але через знос даруватимуть шинам малопомітні вади протектору та більше тягарців при балансуванні.

Але майте на увазі, що всі недоліки шин під суббрендами, що згадуються тут, типові для будь-яких недорогих моделей гуми і є недоліками тільки на фоні преміальних моделей.

Якщо коротко

Висновки з вищесказаного таки. Так, преміальні шини варті своїх грошей, а "дешеві" марки справді поступаються їм за частиною характеристик. Але в моделей дочірніх марок від світових брендів є один вагомий плюс: якими б дешевими не були ці бюджетні шини, вони дійсно створені професіоналами високого класу, і відвертих конструкторських чи виробничих прорахунків у них не буде. На відміну від покришок невідомих марок, які жодного разу не потрапляли у порівняльні тести незалежних інститутів чи автомобільних медіа.