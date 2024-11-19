Бренды и суббренды: как купить шины для авто без переплаты

Но есть вариант сэкономить на этом немного денег, и при том без ущерба для безопасности Автожурналисты rbc.ua знают несколько секретов.

О том, как выбрать зимние шины и не переплатить за громкое имя, читайте в материале РБК-Украина .

Если есть желание и пора хотя бы частично разобраться с распределением мирового шинного рынка, можно приобрести достойную зимнюю резину без переплаты за бренд – то есть за принадлежность шины к той или иной знаменитой марке.

Мир, разделенный между шинами

Правда в том, что весь шинный мир по-честному разделен между несколькими гигантскими концернами. У которых кроме титульной марки – обычно премиальной или близкой к тому – есть несколько дочерних, как правило, среднего и бюджетного сегментов. При этом часто на одном заводе концерна выпускают шины разных марок, хотя и по отличным техпроцессам.

Титульные бренды. Это главный, материнский бренд в любом шинном концерне, и он выпускает самую передовую и дорогую продукцию. Потому что именно за ним стоят самые передовые исследовательские центры, химические лаборатории и разные тестовые трассы. Вот алфавитный список этих компаний и одновременно – их топовых марок:

Bridgestone

Continental

Cooper

Hankook

Goodyear

Kumho

Michelin

Pirelli

Тойо.

Суббрэнды Все шинные концерны имеют по несколько дочерних марок – так называемых суббрендов. часто свои заводы-производители.

Локальные (частные) бренды . Отдельные концерны используют такую практику: запускают особый так называемый частный бренд – ограниченную номенклатуру моделей только для определенного рынка или даже для определенной торговой сети. Обычно это недорогие колеса, скажем, в нашей стране когда-то были распространены покрышки Sportiva, немецкий концерн Continental продуцировал на своем заводе Barum, расположенном в Чехии.

Оff-take бренды . Это малоизвестный в Украине формат, но распространен в развитых странах. Суть в том, что на отдельных шинных заводах выпускаются покрышки по заказу определенной компании (может даже не шинной), под отдельным брендом и только для нескольких рынков. Яркий пример – колеса британской марки Premiorri, производимые на украинском заводе Rosava в Белой Церкви. Достаточно богатый ассортимент этих шин создан по заказу зарегистрированной в Лондоне компании. При этом часть этой продукции продается в Украине, а часть поставляется в другие страны.

Характеристики шин суббрендов

Разумеется, шины, выпущенные ведущими концернами под своими дочерними брендами, отличаются от титульных марок не только низкой ценой.

Дело в том, что современные шины являются результатом длительного коллективного труда химиков, механиков, тест-пилотов и технологов. Следовательно, премиальная модель не может стоить дешево, а бюджетная шина в свою очередь не может демонстрировать характеристики моделей-лидеров.

И даже если недорогая модель суббренда использует давние разработки материнской компании, и внешне очень похожа на одну из топовых шин старых модельных линеек, поведение двух "сестер" на дороге все равно будет разным. Потому что здесь производитель (и владелец обоих брендов!) имеет массу способов сэкономить. Например, на складе компаунда для протектора, который можно сделать менее цепким, менее устойчивым к истиранию или с большим сопротивлением котению. Или, скажем, для шин более дешевой марки можно использовать старые пресс-формы. Которые будут действительно повторять рисунок знаменитой модели-предшественницы, но из-за износа будут дарить шинам малозаметные недостатки протектора и больше тяжестей при балансировке.

Но имейте в виду, что все упоминаемые здесь недостатки шин под суббрендами типичны для любых недорогих моделей резины и являются недостатками только на фоне премиальных моделей.

Если коротко

Выводы из вышесказанного. Да, премиальные шины стоят своих денег, а "дешевые" марки действительно уступают им по части характеристик. Но у моделей дочерних марок от мировых брендов есть один весомый плюс: какими бы дешевыми ни были эти бюджетные шины, они действительно созданы профессионалами высокого класса, и откровенных конструкторских или производственных просчетов у них не будет. В отличие от покрышек неизвестных марок, ни разу не попадавших в сравнительные тесты независимых институтов или автомобильных медиа.